Allonnes

Plus fort que moi

18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Biopic, drame de Kirk Jones (II). Avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake. Durée 2h 01min.

Biopic, drame de Kirk Jones (II). Avec Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake. Durée 2h 01min. Tout public.

Synopsis. Dans les années 1980, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours d’abord semé d’embûches se transforme en combat pour être reconnu tel qu’il est, au-delà des préjugés. .

18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

Biopic, drama by Kirk Jones (II). With Robert Aramayo, Shirley Henderson, Maxine Peake. Running time: 2h 01min.

L’événement Plus fort que moi Allonnes a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72