Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Plus fraîche ma ville Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique

Comment les collectivités œuvrent aux rafraîchissement des cœurs de ville, accompagné par l’ADEME, à travers la réalisation de diagnostic d’ilot de chaleur urbain et des conseils de projets de rafraichissements.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique

© Ville de Grasse