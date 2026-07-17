Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse
Informations pratiques
Plus fraîche ma ville Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique
Comment les collectivités œuvrent aux rafraîchissement des cœurs de ville, accompagné par l’ADEME, à travers la réalisation de diagnostic d’ilot de chaleur urbain et des conseils de projets de rafraichissements.
Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique
© Ville de Grasse
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