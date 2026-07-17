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Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse

Plus fraîche ma ville, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Plus fraîche ma ville Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique
Comment les collectivités œuvrent aux rafraîchissement des cœurs de ville, accompagné par l’ADEME, à travers la réalisation de diagnostic d’ilot de chaleur urbain et des conseils de projets de rafraichissements.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence par Paola BARDEL, spécialiste de ce programme à l’ADEME – Agence de la transition écologique

© Ville de Grasse

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