Plus vite que le cancer Bois de Vincennes Paris

Informations pratiques

Trois distances : 2 km, 5 km ou 10 km pour faire reculer la maladie ou partout en France grâce au challenge digital.

Ici, on ne court pas seulement pour franchir une ligne d’arrivée on court :

• Pour aider les personnes malades et leurs proches

• Pour soutenir la prévention

• Pour faire avancer la recherche

Pour prendre le départ, deux manières de participer :

• En présentiel : inscription + 150 € de collecte

• En digital : seulement l’inscription, où que vous soyez

Quelques dons suffisent. Chaque euro change des vies.

Un rassemblement sportif, humain et porteur d’espoir ! Partout, ensemble, faisons reculer le cancer, pas à pas ou plutôt… foulée après foulée.

Toutes les infos pratiques

Plus qu’une course : un grand rassemblement solidaire ! Le 8 novembre 2026, retrouvons‑nous au cœur du Bois de Vincennes (12e) pour un grand défi collectif : Plus vite que le cancer !

Le dimanche 08 novembre 2026

de 08h00 à 14h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-08T09:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-08T08:00:00+02:00_2026-11-08T14:00:00+02:00

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris



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