Plus vite que le cancer Bois de Vincennes Paris
dimanche 8 novembre 2026 · Bois de Vincennes · Paris
Informations pratiques
Trois distances : 2 km, 5 km ou 10 km pour faire reculer la maladie ou partout en France grâce au challenge digital.
Ici, on ne court pas seulement pour franchir une ligne d’arrivée on court :
• Pour aider les personnes malades et leurs proches
• Pour soutenir la prévention
• Pour faire avancer la recherche
Pour prendre le départ, deux manières de participer :
• En présentiel : inscription + 150 € de collecte
• En digital : seulement l’inscription, où que vous soyez
Quelques dons suffisent. Chaque euro change des vies.
Un rassemblement sportif, humain et porteur d’espoir ! Partout, ensemble, faisons reculer le cancer, pas à pas ou plutôt… foulée après foulée.
Plus qu’une course : un grand rassemblement solidaire ! Le 8 novembre 2026, retrouvons‑nous au cœur du Bois de Vincennes (12e) pour un grand défi collectif : Plus vite que le cancer !
Le dimanche 08 novembre 2026
de 08h00 à 14h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T09:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T08:00:00+02:00_2026-11-08T14:00:00+02:00
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
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