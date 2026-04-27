Plutôt fraîche Anne Roumanoff Loudun
Plutôt fraîche Anne Roumanoff Loudun samedi 24 octobre 2026.
Loudun
Plutôt fraîche Anne Roumanoff
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
À propos
Dans son nouveau spectacle Trop fraîche, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire.
Trop fraîche est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.
Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation. .
Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 00 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plutôt fraîche Anne Roumanoff
L’événement Plutôt fraîche Anne Roumanoff Loudun a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Le Pé de Jojo Loudun Vienne 1 mai 2026
- Le Chemin de Ligugé Saint-Martin Loudun Vienne 1 mai 2026
- Le Chemin d’Aliénor Loudun Vienne 1 mai 2026
- Liaison Loudun-Center Parcs Loire à vélo Loudun Vienne 1 mai 2026
- 10ème Fête de Printemps Loudun 9 mai 2026