Loudun

Plutôt fraîche Anne Roumanoff

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

À propos

Dans son nouveau spectacle Trop fraîche, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire.

Trop fraîche est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.

Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation. .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 00 32

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English : Plutôt fraîche Anne Roumanoff

L’événement Plutôt fraîche Anne Roumanoff Loudun a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais