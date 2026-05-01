PME, Comment exploiter la richesse de vos données?, Région Ile de France, Paris
PME, Comment exploiter la richesse de vos données?, Région Ile de France, Paris vendredi 1 mai 2026.
PME, Comment exploiter la richesse de vos données? 1 mai – 11 septembre, les vendredis Région Ile de France Paris
Accessible librement en replay sur https://torsyconseil.fr/webinaires/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T09:30:00+02:00
Un court webinaire (10 min.) à destination des dirigeants de PME, accessible à tout moment en replay
Thématique et objectif: Le numérique vous apporte une mine d’informations sur vos clients et votre activité, encore faut-il être en capacité de les exploiter.
Ce webinaire vous donne des repères méthodologiques adaptés aux PME, ainsi qu’un retour d’expérience, pour construire une stratégie globale de gestion et d’exploitation de la donnée (gouvernance, qualité, valorisation et innovation) — créatrice de valeur et au service de votre développement.
⮚ Des retours d’expérience terrain par Catherine Torsy, DSI à temps partagé auprès des PME
⮚ Des repères concrets pour éclairer vos décisions SI
⮚ Pas de jargon, ni de discours commercial
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Les clés pour élaborer une stratégie de valorisation des données. Data donnée
Image créé par Jcomp (www.freepik.com)
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