Pocahontas Le Musical, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Pocahontas Le Musical Dimanche 7 février 2027, 16h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-07T16:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T16:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:30:00+01:00

Après les succès de « Sherlock Holmes » et de « Chat Botté », les Frères Safa revisitent la légende de Pocahontas dans un spectacle événement. Personnages décalés, humour, poésie,émotions, chorégraphies puissantes et chansons envoûtantes rythment ce grand musical familial !

Au début du XVIIe siècle, la tribu Powhatan vit en harmonie au cœur des terres d’Amérique du Nord. Mais l’arrivée de colons anglais vient bouleverser cet équilibre. À leur tête : le capitaine Hugh Lockwood, en quête d’une pierre de vie légendaire aux pouvoirs immenses. À ses côtés, son second, John Smith. La rencontre inattendue entre Pocahontas, fille de la cheffe Powhatan, et John Smith, va sceller le destin de tout un peuple.

Entre aventure, romance et quête initiatique, cette histoire universelle explore la rencontre des cultures, la nature sacrée et la force des liens humains. Cinq comédiens et une musicienne en live transportent petits et grands dans un univers visuel et sonore spectaculaire. Un voyage magique et inoubliable au cœur des légendes amérindiennes !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/241/le_pin_galant/pocahontas »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Après les succès de « Sherlock Holmes » et de « Chat Botté », les Frères Safa revisitent la légende de Pocahontas dans un spectacle événement. Pocahontas Musical

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