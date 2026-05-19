Poésie en musique autour de Rûmi La Table des Matières Paris
Poésie en musique autour de Rûmi La Table des Matières Paris vendredi 19 juin 2026.
Au XIIIe siècle apparaît en Perse une figure qui va laisser une trace indélébile dans le monde de la spiritualité et de la poésie mondiale jusqu’à nos jours. Rûmi, fondateur de la confrérie des « derviches tourneurs », de la voie soufie et de la poésie perse, est même le poète le plus lu aux États-Unis. Adamante Donsimoni, poétesse et metteuse en scène, lira une sélection de poèmes et de contes issus de l’anthologie Roumi par le texte et l’image, traduite en français par Serge Mairet (éditions de l’Éveil, 2009). Elle sera accompagnée par Yann Rouillé (musique). Introduction de Serge Mairet.
Lecture et musique autour d’une sélection de contes et de poèmes du poète mystique du XIIIe siècle Rûmi, choisis et lus par Adamante Donsimoni, dans une traduction de Serge Mairet. Avec Yann Rouillé aux instruments
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00
La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris
https://www.latabledesmatieres.org/evenements/
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