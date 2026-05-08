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KURONEKOOL : Muqata’a, The Jaffa Kid, Lema and more Canal Barboteur Paris

KURONEKOOL : Muqata’a, The Jaffa Kid, Lema and more Canal Barboteur Paris

KURONEKOOL : Muqata’a, The Jaffa Kid, Lema and more Canal Barboteur Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 19 quai du lot

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

GRATUIT

Muqata’a (Souk Records/Discrepant – PS) – Live
[ELECTRO / DOWNTEMPO / HIP-HOP / BEATS]

The Jaffa Kid (Macadam Mambo – UK) – Live
[ELECTRO / DOWNTEMPO / HIP-HOP / BEAT]

Lema (Adrenaline Quality Records – FR) – DJset
[ELECTRO / TECHNO / PROG]

Hublotone Records (FR) – DJset
[ELECTRO / DOWNTEMPO / INDUSTRIAL / DUB]

Sampieru (KMA60/Chat Noir/Cosa Vostra – FR) – DJset
[ELECTRO / DOWNTEMPO / AMBIENT]

Lamuz (Tac O Tac – FR) – DJset
[ELECTRO / DOWNTEMPO / AMBIENT]

Sur place, vous trouverez également :

Un stand de vinyles regroupant le catalogue de Kuroneko et de KMA60
Des food Trucks pour se sustenter
Des jeux en tous genres pour se détendre
Evènement family friendly
Visuel par Hublo Sampler

Infos pratiques

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Ⓜ️ Métro L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
⏰ 18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Kuronekool revient le vendredi 12 juin 2026 pour sa 5ème édition avec le Canal Barboteur
Le vendredi 12 juin 2026
de 18h00 à 00h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T18:00:00+02:00_2026-06-12T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot  75019 Paris
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


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