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Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris

Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris

Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Carreau du Temple

Adresse : 2 rue Perrée

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>1 stage : 20 euros</p><p>Carte 3 stages : 50 euros.</p>

Samedi 6 juin 26, workshop d’afrodancehall avec DANTE
MAYILLA !

C’est déjà le dernier workshop
de la saison @danseafrourbaine alors
pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable
Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre
énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.

@dante_mayilla
Originaire de Paris avec des racines camerounaises, Dante est danseur,
chorégraphe et professeur depuis plus de 15 ans. Reconnu pour son univers
mêlant afro, dancehall et hip-hop avec beaucoup de musicalité et de
storytelling, il a marqué des studios comme Lax Studio, MRG, Studio 16 ou
Studio Attitude avant de créer Soulnity Studio.

Installé à Singapour depuis 2022,
il continue de faire rayonner la culture afro à travers des cours, workshops et
son concept Afrofit, un mélange puissant entre danse et fitness.
Ancien gagnant de l’émission La Meilleure Danse avec HeyCrew, il enseigne et
performe aujourd’hui à l’international.

Que tu viennes pour apprendre,
transpirer, progresser ou juste profiter de la vibe : ce stage est pour toi.

Les places partent vite alors
n’attend pas demain pour réserver, il sera trop tard !

Workshop afrodancehall
tous niveaux (à partir de 11 ans)

Samedi 6 juin 2026

17h00 — 19h00

Carreau du Temple — Studio Flore

M° Temple / République

Tarifs : — 1 stage
: 20 euros — Carte 3 stages : 50 euros (réservation individuelle ou groupe)

Infos & réservation
: danseafrourbaine.com (lien dans la bio)

Instagram :@danseafrourbaine

Facebook :Danse Afro Urbaine Paris

stage d’afrodancehall par Dante Mayialla ; Crédits : wmp

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#afrodance #danseafrourbaine #workshopparis #afrodanceclass # #banger #afrodanceinparis

Pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 19h00
payant

1 stage : 20 euros

Carte 3 stages : 50 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée  75003 Paris
https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple


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