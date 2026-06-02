Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris

Samedi 6 juin 26, workshop d’afrodancehall avec DANTE

MAYILLA !

C’est déjà le dernier workshop

de la saison @danseafrourbaine alors

pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable

Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre

énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.

@dante_mayilla

Originaire de Paris avec des racines camerounaises, Dante est danseur,

chorégraphe et professeur depuis plus de 15 ans. Reconnu pour son univers

mêlant afro, dancehall et hip-hop avec beaucoup de musicalité et de

storytelling, il a marqué des studios comme Lax Studio, MRG, Studio 16 ou

Studio Attitude avant de créer Soulnity Studio.

Installé à Singapour depuis 2022,

il continue de faire rayonner la culture afro à travers des cours, workshops et

son concept Afrofit, un mélange puissant entre danse et fitness.

Ancien gagnant de l’émission La Meilleure Danse avec HeyCrew, il enseigne et

performe aujourd’hui à l’international.

Que tu viennes pour apprendre,

transpirer, progresser ou juste profiter de la vibe : ce stage est pour toi.

Les places partent vite alors

n’attend pas demain pour réserver, il sera trop tard !

Workshop afrodancehall

tous niveaux (à partir de 11 ans)

Samedi 6 juin 2026

⏰

17h00 — 19h00

Carreau du Temple — Studio Flore

M° Temple / République

Tarifs : — 1 stage

: 20 euros — Carte 3 stages : 50 euros (réservation individuelle ou groupe)

Infos & réservation

: danseafrourbaine.com (lien dans la bio)

Instagram :@danseafrourbaine

Facebook :Danse Afro Urbaine Paris

stage d’afrodancehall par Dante Mayialla ; Crédits : wmp

#afro #dancehall #afrodancehall

#afrodance #danseafrourbaine #workshopparis #afrodanceclass # #banger #afrodanceinparis

Pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 19h00

payant

1 stage : 20 euros

Carte 3 stages : 50 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple



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