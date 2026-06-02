Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris
Stage d’afrodancehall avec Dante Mayilla Le Carreau du Temple Paris samedi 6 juin 2026.
Samedi 6 juin 26, workshop d’afrodancehall avec DANTE
MAYILLA !
C’est déjà le dernier workshop
de la saison @danseafrourbaine alors
pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable
Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre
énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.
@dante_mayilla
Originaire de Paris avec des racines camerounaises, Dante est danseur,
chorégraphe et professeur depuis plus de 15 ans. Reconnu pour son univers
mêlant afro, dancehall et hip-hop avec beaucoup de musicalité et de
storytelling, il a marqué des studios comme Lax Studio, MRG, Studio 16 ou
Studio Attitude avant de créer Soulnity Studio.
Installé à Singapour depuis 2022,
il continue de faire rayonner la culture afro à travers des cours, workshops et
son concept Afrofit, un mélange puissant entre danse et fitness.
Ancien gagnant de l’émission La Meilleure Danse avec HeyCrew, il enseigne et
performe aujourd’hui à l’international.
Que tu viennes pour apprendre,
transpirer, progresser ou juste profiter de la vibe : ce stage est pour toi.
Les places partent vite alors
n’attend pas demain pour réserver, il sera trop tard !
Workshop afrodancehall
tous niveaux (à partir de 11 ans)
Samedi 6 juin 2026
⏰
17h00 — 19h00
Carreau du Temple — Studio Flore
M° Temple / République
Tarifs : — 1 stage
: 20 euros — Carte 3 stages : 50 euros (réservation individuelle ou groupe)
Infos & réservation
: danseafrourbaine.com (lien dans la bio)
Instagram :@danseafrourbaine
Facebook :Danse Afro Urbaine Paris
#afro #dancehall #afrodancehall
#afrodance #danseafrourbaine #workshopparis #afrodanceclass # #banger #afrodanceinparis
Pour finir l’année en beauté, on accueille l’incroyable Dante Mayilla pour 2 heures d’afrodancehall entre énergie, musicalité, partage et pur kiff sur le dancefloor.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 19h00
payant
1 stage : 20 euros
Carte 3 stages : 50 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris
https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple https://www.danseafrourbaine.com/event-details/stage-dafrodancehall-avec-dante-mayilla-au-carreau-du-temple
Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026