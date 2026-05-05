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Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison

Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison

Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc des Bords-de-Seine

Adresse : 25 chemin rural

Ville : 92500 Rueil-Malmaison

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Rueil-Malmaison
propose une exposition hors les murs dédiée à la célébration de l’amour sous
toutes ses formes. Le public sera ainsi invité à une déambulation sensible et
colorée autour de tableaux revisités en mode pop art. En investissant l’espace
public, l’exposition crée un dialogue inattendu entre art et vie, invitant
chacun à s’arrêter, contempler, et peut-être se reconnaître dans ces éclats
d’amour mis en images.

Exposition hors les murs : l’amour sous toutes ses formes.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Parc des Bords-de-Seine 25 chemin rural  92500 Rueil-Malmaison
+33147326713 https://www.facebook.com/villederueil/ https://www.facebook.com/villederueil/ https://x.com/villederueil


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