Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison

Rueil-Malmaison

propose une exposition hors les murs dédiée à la célébration de l’amour sous

toutes ses formes. Le public sera ainsi invité à une déambulation sensible et

colorée autour de tableaux revisités en mode pop art. En investissant l’espace

public, l’exposition crée un dialogue inattendu entre art et vie, invitant

chacun à s’arrêter, contempler, et peut-être se reconnaître dans ces éclats

d’amour mis en images.

Exposition hors les murs : l’amour sous toutes ses formes.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Parc des Bords-de-Seine 25 chemin rural 92500 Rueil-Malmaison

+33147326713 https://www.facebook.com/villederueil/ https://www.facebook.com/villederueil/ https://x.com/villederueil



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