Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison

Au cours de la soirée, 4 artistes de cirque se succèderont sur

scène pour exprimer l’amour à travers des numéros de cirque empreint de légèreté

et de douceur pour les uns puis de force et d’audace pour les autres.

Au programme : de la jonglerie de feu, du tissu aérien, du

mât chinois et du cerceau aérien.

L’art circassien au service de l’amour.

Un spectacle sur scène toutes les demi-heures.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Parc des Bords-de-Seine 25 chemin rural 92500 Rueil-Malmaison

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