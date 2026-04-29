Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison
Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison samedi 6 juin 2026.
Au cours de la soirée, 4 artistes de cirque se succèderont sur
scène pour exprimer l’amour à travers des numéros de cirque empreint de légèreté
et de douceur pour les uns puis de force et d’audace pour les autres.
Au programme : de la jonglerie de feu, du tissu aérien, du
mât chinois et du cerceau aérien.
L’art circassien au service de l’amour.
Un spectacle sur scène toutes les demi-heures.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Parc des Bords-de-Seine 25 chemin rural 92500 Rueil-Malmaison
+33147326713 https://www.facebook.com/villederueil/ https://www.facebook.com/villederueil/ https://x.com/villederueil
Afficher la carte du lieu Parc des Bords-de-Seine et trouvez le meilleur itinéraire