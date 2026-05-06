Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison
Rueil Festival Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison samedi 6 juin 2026.
Porté par une programmation musicale entraînante, l’événement
invite à célébrer l’amour sous toutes ses formes, dans un décor haut en
couleur.
Au programme : s’exprimer et vibrer au rythme d’une émotion
universelle au travers d’animations ludiques et familiales telles que ateliers
créatifs, custom party, bar à tatoos, mais aussi ateliers bien-être, photo
souvenirs…
Rueil-Malmaison propose un mini festival haut en couleur sur le thème de l’Amour.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Parc des Bords-de-Seine 25 chemin rural 92500 Rueil-Malmaison
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