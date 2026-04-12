Un mini festival à Rueil-Malmaison Parc des Bords-de-Seine Rueil-Malmaison

Porté par une programmation musicale entraînante,

l’événement invite à célébrer l’amour sous toutes ses formes, dans un décor haut

en couleur.

Au programme : s’exprimer et vibrer au rythme d’une

émotion universelle au travers d’animations ludiques et familiales telles que des ateliers créatifs, une custom party, un bar à tatoos, mais aussi un atelier bien-être, un coin photo souvenirs…

Rueil-Malmaison propose un mini festival haut en couleur sur le thème de l’Amour.

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Parc des Bords-de-Seine 25, chemin rural 92500 Rueil-Malmaison

+33147326713 https://www.facebook.com/villederueil/ https://www.facebook.com/villederueil/ https://x.com/villederueil



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