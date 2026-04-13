La nouvelle aventure mobile, Cinéma l’ariel à rueil malmaison, Rueil-Malmaison

La nouvelle aventure mobile Mardi 9 juin, 20h15 Cinéma l’ariel à rueil malmaison Hauts-de-Seine

7 euros, tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T20:15:00+02:00 – 2026-06-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:15:00+02:00 – 2026-06-09T21:30:00+02:00

Découvrez le documentaire LA NOUVELLE AVENTURE MOBILE de Jérôme Zindy, et échangez autour des mobilités douces avec Stein Van Oosteren,

Ancien porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France et attaché à l’UNESCO, le Franco-Néerlandais anime le débat sur le vélo en France depuis la sortie du documentaire Why we cycle (Pourquoi le vélo) en 2017. Il est l’auteur de Pourquoi pas le vélo ? (Écosociété, 2021)..

Séance de dédicaces et vente des ouvrages de Stein Van Oosteren sur place.

En partenariat avec la librairie Les Extraits, les Shifters de Rueil et Rueil à Vélo.

Tarif unique : 7€

Ce cycle de programmation vous est proposé en partenariat avec l’Agenda 2030 de la ville de Rueil-Malmaison.

Cinéma l’ariel à rueil malmaison 99 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinerueil.fr/events/66932-la-nouvelle-aventure-mobile/ »}]

Découvrez le documentaire LA NOUVELLE AVENTURE MOBILE de Jérôme Zindy, et échangez autour des mobilités douces avec Stein Van Oosteren,

@RueilMalmaison