LA CONVERGENCE, Hauts de Seine, Rueil-Malmaison

LA CONVERGENCE Dimanche 7 juin, 08h00 Hauts de Seine Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Le temps d’une matinée, prenez la place habituellement accaparée par des boîtes en métal : en prenant les grandes avenues directes, vous vous rendrez compte qu’un trajet à vélo peut être aussi rapide qu’un trajet dans les embouteillages franciliens : et si on changeant d’échelle ?

La Convergence est un moment privilégié pour donner à voir ce que pourrait être le futur de l’Île-de-France : une région où chacun·e peut se déplacer à vélo car sa sécurité est garantie par des bons aménagements et parce que le temps de trajet à bicyclette n’est pas soumis à d’incompréhensibles détours pour garder intacte la place démesurée dévolue à la voiture.

Hauts de Seine Chemin de halage, rueil malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Rueil sur Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://convergencevelo.fr/2025/07/21/rendez-vous-le-7-juin-2026/ »}]

La Convergence vélo, quand les gens reprennent de la place à la voiture.Notez dès maintenant la date dans votre agenda Convergence vélo Hauts-de-Seine

@LA CONVERGENCE