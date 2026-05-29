La nuit blanche à la micro folie de Rueil Malmaison Micro folie Rueil Malmaison Rueil-Malmaison

Dans le cadre de l’édition 2026 de la Nuit Blanche, qui associe pour la première fois les Micro-Folies d’Ile-de-France, le public de Rueil-Malmaison est invité le temps d’une journée à découvrir les liens entre l’amour et le cirque.

MUSEE NUMERIQUE

11h-12h et 14h-19h

Projection de courts-métrages * : Une séance toutes les heures. A PARTIR DE 5 ANS

Plongez dans l’univers des premiers effets spéciaux avec une sélection de courts-métrages poétiques et surprenants :

La Soupe de Franzy : Une recette rose… et magique !

Le Voleur invisible : Un classique de 1909 pour frissonner de plaisir.

Pawo : Les aventures d’une poupée aux super-pouvoirs.

Les Roses magiques : Une féerie visuelle où les fleurs deviennent femmes et pluie de feu.

Micro-visites* : Une visite toutes les heures. PUBLIC ADULTE

Une conférence dédiée aux adultes pour découvrir comment le cirque a inspiré les plus grands maîtres (Picasso, Matisse, Dufy…).

FAB LAB

14h à 19h

Ateliers dans le Fab Lab A PARTIR DE 7 ANS

Créez votre propre tote bag personnalisé avec des silhouettes d’acrobates, clowns et des broderies de fils tendus.

Studio Photo Numérique TOUT PUBLIC

Prenez la pose en duo devant notre fond vert et repartez avec un souvenir de vous en pleine figure de voltige !

SALLE POLYVALENTE (1er étage)

14h à 19h

Spectacle « Hold on » (Cie Fheel Concepts)* TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Équipez-vous d’un casque de réalité virtuelle pour vivre l’expérience vertigineuse d’un funambule !

Déconseillé aux personnes épileptiques.

TERRASSE

a partir de 21h

Rencontre et convivialité TOUT PUBLIC

Pour clôturer cette journée en beauté, nous vous invitons à un bord plateau. Un moment privilégié pour échanger avec les artistes autour d’un cocktail sur la terrasse. En accès libre (dans la limite des places disponibles).

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET > WWW.MICROFOLIERUEILMALMAISON.FR

*Accès aux activités sur inscriptions : 01 71 06 10 71 ou reservations.microfolie@mairie-rueilmalmaison.fr

Dans le cadre de l’édition 2026 de la Nuit Blanche, qui associe pour la première fois les Micro-Folies d’Île-de-France, celle de Rueil-Malmaison participe à l’événement le temps d’une journée pour vous inviter à découvrir les liens entre l’amour et le cirque.

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 22h00

gratuit

*Accès aux activités sur inscriptions : 01 71 06 10 71 ou reservations.microfolie@mairie-rueilmalmaison.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Micro folie Rueil Malmaison 24, rue Gallieni 92500 Rueil-Malmaison

https://microfolierueilmalmaison.fr/ +33171061071 reservations.microfolie@mairie-rueilmalmaison.fr



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