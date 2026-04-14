Mission Mareuil : une aventure secrète au musée, Musée d’histoire locale, Rueil-Malmaison

Mission Mareuil : une aventure secrète au musée Samedi 23 mai, 21h00 Musée d’histoire locale Hauts-de-Seine

Inscription obligatoire par équipe de 3 à 5 personnes à l’adresse musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Dans le cadre de sa nouvelle programmation culturelle, le musée d’Histoire locale devient le terrain d’un étrange recrutement. Adrien de Mareuil met à l’épreuve ceux qu’il a choisis pour rejoindre le Bureau des Missions Historiques. A vous de résoudre les énigmes de ce jeu dissimulées dans les collections pour gagner votre place…

Musée d’histoire locale Pl du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants, 92500 Rueil-Malmaison, France Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147326650 https://www.villederueil.fr/fr/musee-dhistoire-locale [{« type »: « email », « value »: « musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr »}] Souvenirs de la guerre de 1870. Salle consacrée à Edouard Belin (1876 – 1963) inventeur, créateur en 1907 du procédé de photolégraphie et de la télautographie. Collection exceptionnelle de 1.600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

Jeu-enquête « Mission Mareuil : une aventure secrète au musée »

© Ville de Rueil-Malmaison