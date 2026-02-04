4e Festival « Les premiers romantiques et la Nature » du 22 au 25 mai 2026 22 – 25 mai Orangerie du château de Bois-Préau, Hauts-de-Seine

réservation conseillée sur le site, tarifs de 15€ à 25€, certains événements sont gratuits dont la Nuit des musées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T15:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-25T18:30:00+02:00 – 2026-05-25T20:00:00+02:00

La Nature est musique à déchiffrer …

Entendez-vous le murmure du vent dans les cordes et le frisson des feuilles sous les doigts des pianistes ?

Le 4eme Festival des Premiers Romantiques vous emmène là où la musique respire la nature. Au fil de sept concerts et d’une journée d’étude, mélodies allemandes peuplées de légendes et pièces françaises, invoquant la nature comme confidente, invitent à découvrir, ressentir et expérimenter les émotions des premiers romantiques.

La balade s’ouvre sur l’esthétique française, messagère de la sensibilité du vivant et miroir de nos émotions. Elle se poursuit avec l’esthétique allemande, dans laquelle la nature s’anime de forces mystérieuses — ces féeries ou märchen — et dont les langues, pareilles aux accords d’une harpe éolienne, murmurent une « musique » que le poète seul peut déchiffrer. Des pièces contemporaines font ensuite entendre les sons des insectes pollinisateurs, si précieux à la vie, tandis qu’une sérénade en plein air évoque les oiseaux et la chasse…

La thématique 2026 du festival entre en résonance avec Le Printemps de Malmaison, une saison culturelle ponctuée de grands rendez-vous : redécouverte de l’architecture du château après quatre ans de restauration, exposition Roses & Pivoines du 13 mai au 3 août, baptême d’une nouvelle rose et parcours Roses & Pivoines dans les jardins, etc..

Détail de la programmation

Vendredi 22 mai 15h – 18h30 : Journées d’étude salon vert Château de Bois-Préau (gratuit)

Vendredi 22 mai 20h – Concert d’ouverture : Entre soupirs, oiseaux et orages : paysages musicaux au salon

Le Printemps de Beethoven, L’Orage de Steibelt, Le Ranz des vaches de Adam, sonates de Ladurner et Montgeroult et romances de Isabelle de Charrière, J.F.X Sterkel, F. Devienne, PJ. Garat, JPG Martini

Eloy Orzaiz piano Erard 1806, Stéphanie Paulet violon, Elodie Fonnard soprano

Samedi 23 mai 12h30 – 14h : Déambulations musicales octuor à vent Inefabula (gratuit)

Samedi 23 mai 15h – Concert : Roses, lys, forêts… la nature miroir de l’âme à l’ère romantique

Lieder de Fanny et Félix Mendelssohn, Robert et Clara Schumann, Johannes Brahms

Dmitry Ablogin piano Streicher 1847 et Kateryna Kaspe soprano

Samedi 23 mai 18h30 – Concert : Vibrations de la nature mises en musique

Haydn, Mozart : symphonies avec 4 cors (Hornsignal n°31, Posthorn Serenade K.320), Rossini : fanfare de cors et Rendez-vous de chasse, Mozart : divertissements K 131

Inefabula Project, direction Neven Lesage Quatre cors, flûte, hautbois, basson et quintette à cordes

Dimanche 24 mai 15h – Concert : Les songes d’Arcadie, de Jean-Jacques Rousseau à Napoléon

Romances tirées des « Consolations des Misères de ma vie » JJ Rousseau…

Les Lunaisiens, Arnaud Marzorati Baryton, direction artistique,

Alice Duport Percier soprano, Thomas Vincent guitare, Pernelle Marzorati harpe

Dimanche 24 mai 18h30 – Chuchotements au clair de lune : une nature mystérieuse et habitée

Ouverture du Freischütz, Lieder, Schottische National Gesänge, Trio pour flûte, violoncelle et piano de Carl Maria von Weber, Introduction et variations sur « Trockne Blumen » pour flûte et piano, lieder de Franz Schubert

Ensemble Hexameron, Luca Montebugnoli piano Streicher 1847 et direction, Roldan Bernabé, violon, Amaryllis Jarzcik violoncelle, Nicolas Bouils flûte, Coline Dutilleul mezzo-soprano, David Witczak baryton.

Lundi 25 mai 15h – Concert : Collections de fleurs et d’insectes au temps de Joséphine et aujourd’hui

Pièces à la guitare romantique de Giuliani, de Castellacci, de Nava

Romances de Pauline Duchambge, Hortense, Louis et Georges Jadin, Gerson, Romagnesi,

Et pièces contemporaines « Escenas de la vida de los insectos » A.G. Schneekloth, Microfaune O.Bensa

Caroline Delume guitare romantique, Anaïs Bertrand soprano

Lundi 25 mai 15h – Concert Le cycle de l’année et l’Album d’un voyageur : méditations de Fanny Hensel et Franz Liszt

Olga Pashchenko, piano Streicher 1847

Journée d’étude : 5 invités et thèmes proposés

Olivier Schefer (philosophe et écrivain, professeur à l’Université Panthéon Sorbonne Paris I, spécialiste de Novalis) : « Tout parle ». Mythe, parole et poésie dans l’œuvre de Novalis.

Héloïse Metzlé (Agrégée de lettres et recherche sur Rousseau) : Nature et musique : Rousseau à l’écoute de la romance

Annelies Andries (professeure assistante à l’université d’Utrecht, spécialiste des premiers romantiques et des émotions en musique) : Les titres d’objets de la nature dans les romances d’Hortense

Rémi Cariel (conservateur en chef au musée de Malmaison) : Le sentiment de la nature dans la peinture collectionnée par Joséphine

Georges Starobinski (musicologue et pianiste, ancien professeur à l’université de Lausanne, ancien directeur à la HEM de Bâle) : « Nostalgie de la forêt » : la poésie des origines dans les lieder de Schumann

Orangerie du château de Bois-Préau, 1 avenue de l’Impératrice 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Village Jonchère-Malmaison-Saint-Cucufa Hauts-de-Seine Île-de-France

Ode aux relations entre l’Homme et la Nature, ce 4e Festival invite le public à ressentir en musique les émotions des premiers romantiques français et allemands dans leurs perceptions de la Nature. Premiers romantiques Nature

Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau – La Nouvelle Athènes