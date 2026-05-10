LEÏLA KA x OLIVIER DUBOIS x MICKAEL PHELIPPEAU / Soirée dédiée à la danse Le Carreau du Temple Paris

LEÏLA KA, C’est toi qu’on adore – à 17h et 19h (durée 25 min)

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments

de victoires et de faiblesse où se

mêlent autant d’espoir que de désillusion,

C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où

le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette

pulsion de vie qui nous tient debout.

Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale

en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde

pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble

de 26 danseur·euses du CNSMD

Leïla Ka est une chorégraphe et danseuse

française reconnue pour son style contemporain

singulier, qui associe intensité émotionnelle,

créativité gestuelle et influences urbaines.

Leila Ka, C’est toi qu’on adore ; Crédits : © IsaiahVillegas

OLIVIER DUBOIS, Boléro Electro Drummers – à 20h et 22h (durée 50 min)

Au commencement, un soufﬂe, un battement presque inaudible. Avec Drummers, Olivier Dubois a accompagné 50 danseur·euses amateur·rices de l’Essonne dans le dépassement de soi au travers d’une danse collective inspirée du Boléro de Ravel. Ici, l’individu disparaît au proﬁt du tout, et le tout ne tient que par chacun·e. Chaque corps devient percussion, chaque geste construit l’énergie. À noter la présence exceptionnelle de Yuksek qui interprètera en live sa version électro du Boléro. Plongez dans un spectacle où le battement grandit, hypnotique, obsessionnel, jusqu’à l’explosion !

Olivier Dubois (né en 1972, à Roubaix. Il vit et travaille à Paris) est un chorégraphe et danseur français reconnu pour son travail puissant et immersif, mêlant rigueur et énergie collective. Il explore le rythme, le corps et la présence scénique, intégrant danseur·euses professionnel·les et amateur·rices dans ses créations.

Boléro Electro – Reprise du spectacle créé à la Philharmonie de Paris le 8 mars 2025. Spectacle coproduit avec le Théâtre Brétigny

Olivier Dubois, Drummers ; Crédits : © Marie Genel

MICKAËL PHELIPPEAU, Yellow Party (bal participatif) – de 23h à 2h

Yellow Party est un grand rendez-vous festif et participatif, mêlant bal collectif et DJ set. Dans un premier temps, le chorégraphe Mickaël Phelippeau convie plusieurs artistes aux univers singuliers — Marie-Laure Caradec, Ben Cissé, Anastasia Moussier et Alban Richard. Chacune et chacun propose une danse sur une musique dont le titre inclut le mot « Jaune », « Yellow », « Amarillo » ou « Gelb », et transmet sa chorégraphie au public.

La fête se poursuit ensuite avec un DJ set de Verginie Descente, dont l’univers libre et incandescent mêle house, pop et techno pour faire vibrer les corps et transformer la piste en un espace de fête partagé. Le jaune sera à l’honneur : venez avec un accessoire, un dé-tail ou total yellow look, toutes les fantaisies sont les bienvenues pour illuminer la nuit.

Mickaël Phelippeau est un chorégraphe et danseur français. Après des études en arts plastiques et en danse, il développe une démarche chorégraphique basée sur la rencontre et l’altérité. Il travaille avec des interprètes, des collectifs et dans des contextes différents pour brosser des portraits chorégraphiques.

Devenez complices de la Yellow Party en participant à un atelier le 5 juin

Yellow Party ; Crédits : crédit Ville de Malakoff Toufik Oulmi

Une soirée coproduite avec Le Carreau du Temple

Cette soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives invite les publics à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur scène.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 17h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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