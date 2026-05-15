Nuit Blanche 2026 au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

La Nuit Blanche fête ses 25 ans ! Rendez-vous incontournable des Parisiennes et des Parisiens, l’événement investit à nouveau l’espace public pour célébrer une culture vivante, accessible et partagée. Cette édition, placée sous le thème de l’amour et portée par Barbara Butch, invite à faire de la nuit un temps de rencontre, de création et de liberté. Paris, ses rues, ses places et ses lieux culturels deviennent ainsi le théâtre d’une fête collective, ouverte à toutes et tous, le 6 juin 2026.

Le Carreau du Temple fait partie des sites officiels de cette nouvelle Nuit Blanche avec une soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives. Le public est invité à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur la scène de la Halle du Carreau du Temple.

C’est toi qu’on adore – Leïla Ka – KSD City Of Angels © Michael Baker ; Crédits : KSD City Of Angels © Michael Baker

C’est toi qu’on adore de Leïla Ka

Création chorégraphique de Leïla Ka et performance de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud

Halle – 17h et 19h (2 représentations de 25 min)

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.

Drummers – Olivier Dubois – © Marie Genel ; Crédits : © Marie Genel

Drummers d’Olivier Dubois

Création chorégraphique d’Olivier Dubois et performance de 50 danseur·euses amateur·rices

Halle – 20h et 22h (deux représentations de 50 minutes)

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.

Yellow Party – Mickaël Phelippeau © Ville de Malakoff Toufik Oulmi ; Crédits : © Ville de Malakoff Toufik Oulmi

Création chorégraphique de Mickaël Phelippeau

Halle – 23h à 2h (bal participatif de 3h)

Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.

Pour cette édition 2026 de Nuit Blanche, placée sous le thème de l’amour, Le Carreau du Temple accueille les créations des chorégraphes Leïla Ka, Olivier Dubois et Mickaël Phelippeau !

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 02h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/AQT4SOLF +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

