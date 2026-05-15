Nuit Blanche 2026 au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris
Nuit Blanche 2026 au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris samedi 6 juin 2026.
La Nuit Blanche fête ses 25 ans ! Rendez-vous incontournable des Parisiennes et des Parisiens, l’événement investit à nouveau l’espace public pour célébrer une culture vivante, accessible et partagée. Cette édition, placée sous le thème de l’amour et portée par Barbara Butch, invite à faire de la nuit un temps de rencontre, de création et de liberté. Paris, ses rues, ses places et ses lieux culturels deviennent ainsi le théâtre d’une fête collective, ouverte à toutes et tous, le 6 juin 2026.
Le Carreau du Temple fait partie des sites officiels de cette nouvelle Nuit Blanche avec une soirée entièrement dédiée à la danse et aux expériences collectives. Le public est invité à un parcours chorégraphique intense, où énergie, rythme et créativité se déploient sur la scène de la Halle du Carreau du Temple.
C’est toi qu’on adore de Leïla Ka
Création chorégraphique de Leïla Ka et performance de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud
Halle – 17h et 19h (2 représentations de 25 min)
Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.
Drummers d’Olivier Dubois
Création chorégraphique d’Olivier Dubois et performance de 50 danseur·euses amateur·rices
Halle – 20h et 22h (deux représentations de 50 minutes)
Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.
Création chorégraphique de Mickaël Phelippeau
Halle – 23h à 2h (bal participatif de 3h)
Dans une trajectoire sinueuse faite de moments de victoires et de faiblesse où se mêlent autant d’espoir que de désillusion, C’est toi qu’on adore est un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout. Jouée plus de 150 fois dans sa version initiale en duo, Leïla Ka recrée ici sa seconde pièce, C’est toi qu’on adore, pour un ensemble de 26 danseur·euses du CNSMDP et de l’Université de Californie du Sud.
Pour cette édition 2026 de Nuit Blanche, placée sous le thème de l’amour, Le Carreau du Temple accueille les créations des chorégraphes Leïla Ka, Olivier Dubois et Mickaël Phelippeau !
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 02h00
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
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