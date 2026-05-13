Poésie en musique : une entrée dans l’univers de Théophile De Viau, Château de Chantilly, Chantilly

Poésie en musique : une entrée dans l’univers de Théophile De Viau Samedi 23 mai, 19h00 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.

Gratuit pour les moins de 25 ans.

Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.

Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le Ménestrel, conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne, accueille les visiteurs dès leur arrivée avec des intermèdes musicaux dans la cour d’honneur. Ces moments musicaux, délicats et sensibles, font écho à l’univers de Théophile de Viau, poète qui célèbre les émotions, la musicalité des mots et l’harmonie des sensations. Ils installent une atmosphère élégante et apaisante, proche de la douceur et de la fluidité que l’on retrouve dans sa poésie. Cette entrée en musique offre une transition immersive vers la visite, invitant le public à percevoir le musée comme une expérience vivante, à l’écoute des sons et des émotions. Elle ouvre ainsi la soirée dans un esprit libre et sensible, en parfaite résonance avec l’esthétique poétique de Théophile de Viau.

• Durée : de 19h à 20h.

• Lieu : cour d’honneur.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Le Ménestrel, conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne, accueille les visiteurs dès leur arrivée avec des intermèdes musicaux dans la cour d’honneur. Ces moments musicaux, et à …

©Ménestrel