Poésie Furieuse, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Poésie Furieuse 1 – 13 mai Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00

« Poésie Furieuse est une exposition qui assume l’alliance poésie militantisme, pour dire toute ma rage face à une époque folle. Face à la répression qui mutile nos corps depuis des années, face à une justice qui protège les criminels, face aux génocides autorisés, face à la planète qu’on laisse polluer comme si nous n’en dépendions pas, face aux femmes et enfants qui meurent dans le silence, face à toute la violence qu’on peut vivre en allant marcher un 1er mai.

Ces slogans sont décalés, absurdes, poétiques, politiques, en souvenir des gazs lacrimos, des coups de matraques, des tirs tendus de LBD qui me frôlent le visage. En souvenir aussi de toutes les amitiés, les rencontres, les fêtes, les bouffes que ces moments collectifs permettent. J’ai voulu une exposition où je pourrai crier sans crainte dans un moment où nos libertés de manifester sont tous les jours menacées. »

Yvan Loiseau

https://yvanloiseau.com/

→ Vernissage le 8 avril à 18h30

→ Atelier d’écriture avec Chère Magma | 20h30-22h30, sur inscription

→ Exposition visible jusqu’au 13 mai | Du mardi au samedi 14h-19h | Mercredi 10h-19h

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1303549905177396/1303549928510727/ »}] [{« link »: « https://yvanloiseau.com/ »}]

Une exposition immersive par Yvan Loiseau, artiste résident de Mains d’Œuvres Salle d’exposition Exposition