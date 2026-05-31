Poétesse en temps de guerre – Hend Jouda, Glob Théâtre – Bordeaux, Bordeaux

Poétesse en temps de guerre – Hend Jouda Mercredi 30 septembre, 00h00 Glob Théâtre – Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T00:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-30T00:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:59:00+02:00

Sur scène, la poètesse gazaouie Hend Jouda lit ses textes en arabe et semble comme suspendue entre la lumière des poèmes et de sa voix, un détachement nourrit d’ironie, et sa présence intense. Alors que Gaza, sa terre, son amour, est dévastée, l’autrice interroge : comment être poétesse en temps de guerre ? – titre d’un poème qu’elle publie sur Facebook en octobre 2023 et qui sera régulièrement repris, partagé et traduit. Entre la douleur et le deuil, son écriture célèbre pourtant aussi la vie. Ses textes créent un pont impossible entre la joie et la mort, les bonheurs quotidiens essentiels et dérisoires, et la force de continuer à lutter.

Glob Théâtre – Bordeaux 69 Rue Joséphine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sur scène, la poètesse gazaouie Hend Jouda lit ses textes en arabe et semble comme suspendue entre la lumière des poèmes et de sa voix, un détachement nourrit d’ironie, et sa présence intense. Alors…

©Julie Cherki