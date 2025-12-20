Joué-lès-Tours

Poetic Lover

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 49.4 – 49.4 – 69.4 EUR

49.4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Après des années d’absence, les Poetic Lover reviennent avec une énergie renouvelée et une passion intacte pour la musique. Suite au succès des premières dates de concerts, dont le concert complet du 20/12/25 au Zénith de Paris, le groupe repart sur la route en 2026 pour de nouvelles dates.

Après des années d’absence, les Poetic Lover reviennent avec une énergie renouvelée et une passion intacte pour la musique. Suite au succès des premières dates de concerts, dont le concert complet du 20/12/25 au Zénith de Paris, le groupe repart sur la route en 2026 pour de nouvelles dates.

Attendez-vous à redécouvrir leurs plus grands succès ainsi que des surprises exclusives pour un concert exceptionnel !

Ne manquez pas cette occasion de voir les Poetic Lover de retour sur scène, prêts à éveiller vos souvenirs. 49.4 .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

After years of absence, Poetic Lover are back with renewed energy and an undiminished passion for music. Following the success of their first concert dates, including a sold-out show on 12/20/25 at Le Zénith in Paris, the band is back on the road in 2026 for a series of new dates.

L’événement Poetic Lover Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-04-06 par ADT 37