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POETIC LOVER TOUR LE K Reims

POETIC LOVER TOUR LE K Reims

POETIC LOVER TOUR LE K Reims dimanche 25 octobre 2026.

Lieu : LE K

Adresse : 20 RUE DU VAL CLAIR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-10-25

Fin : 2026-10-25

Heure de début : 19:00

POETIC LOVER TOUR Début : 2026-10-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE K 20 RUE DU VAL CLAIR 51100 Reims 51

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