Poétobus Belvédère du jardin de Belleville, square Emmanuel Fleury, Maison des Fougères, marché rue des Pyrénées et place des Fêtes Paris
Poétobus Belvédère du jardin de Belleville, square Emmanuel Fleury, Maison des Fougères, marché rue des Pyrénées et place des Fêtes Paris samedi 6 juin 2026.
Venez lire, entendre au casque et écrire de la poésie grâce à une approche joyeuse et ludique !
Retrouvez l’équipe de la poétothèque ambulante de la Maison de poésie de Normandie !
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T01:59:59+02:00
Date(s) :
Belvédère du jardin de Belleville, square Emmanuel Fleury, Maison des Fougères, marché rue des Pyrénées et place des Fêtes 27 rue Piat 75020 Paris
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