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AGENDA · Mauguio

POGO STICKS EN CONCERT Mauguio

dimanche 30 août 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif

Mauguio

POGO STICKS EN CONCERT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Découvrez ce groupe sur le port !
Un tribute Red Hot Chili Peppers, le mythique groupe de funk rock californien. Laissez-vous embarqué par ce tribute montpelliérain aux prestations scéniques énergiques et magistrales.

Dès 21h sur le port
Renseignements 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15  officedetourisme@mauguio-carnon.com

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English :

Check out this band at the harbor!

L’événement POGO STICKS EN CONCERT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

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