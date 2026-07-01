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Point d’écoute au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg · Strasbourg

Point d’écoute au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg
Adresse
1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Point d’écoute au MAMCS 19 et 20 septembre Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Point d’écoute tampon matrimoine
Podcast « Les collections des Musées de Strasbourg vues par Vénus s’épilait-elle la chatte ». Un podcast en 7 épisodes, une traversée des collections qui permet de réinterroger notre regard sur les œuvres et les récits qui les accompagnent.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.
Point d’écoute tampon matrimoine

© Musées de Strasbourg

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