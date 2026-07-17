Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Henri, Le Creusot

Informations pratiques

Point d’orgue en deux temps Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Henri Saône-et-Loire

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rendez-vous à la tribune de l’orgue pour une immersion au cœur de l’instrument. De la naissance du vent à l’éclosion du son, découvrez les mécanismes, les savoir-faire et les secrets qui font chanter cet orgue d’exception.

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Accueil à la tribune de l’orgue afin que de la naissance du vent à la production du son, l’instrument livre ses secrets.

auteur inconnu