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Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Henri, Le Creusot

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Henri · Le Creusot

Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Henri, Le Creusot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Henri
Adresse
11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
ouvert à tous

Point d’orgue en deux temps Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Henri Saône-et-Loire

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rendez-vous à la tribune de l’orgue pour une immersion au cœur de l’instrument. De la naissance du vent à l’éclosion du son, découvrez les mécanismes, les savoir-faire et les secrets qui font chanter cet orgue d’exception.

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Accueil à la tribune de l’orgue afin que de la naissance du vent à la production du son, l’instrument livre ses secrets.

auteur inconnu

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