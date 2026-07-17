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Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Laurent, Le Creusot

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Laurent · Le Creusot

Point d’orgue en deux temps, Église Saint-Laurent, Le Creusot

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Laurent
Adresse
Rue Jean Jaurès, 71200 Le Creusot
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
ouvert à tous

Point d’orgue en deux temps Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Laurent Saône-et-Loire

ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Partez à la découverte des sonorités exceptionnelles de l’orgue Ott-Marconnet à travers le concert d’un jeune organiste talentueux. Grâce à une retransmission sur grand écran, le public pourra suivre de près le jeu de l’interprète et profiter pleinement de ce moment musical.

Église Saint-Laurent Rue Jean Jaurès, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afin de découvrir le monde sonore de l’orgue Ott-Marconnet, concert d’un jeune talent. Ce concert est retransmis sur grand écran.

© Orguissimo

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