Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF GEDRE Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF

GEDRE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Les gardes-moniteurs, agents d’accueil et services civiques du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée. Le rendez-vous du point rencontre sera matérialisé par un panneau du Parc national.

Annulation en cas d’impératif ou d’intempéries. .

GEDRE Barrage des Gloriettes Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

The Pyrenees National Park?s rangers, reception staff and civic services will share their knowledge and expertise with you. This is your chance to find out more about their work, and to whet your curiosity about the valley?s natural, cultural and landscape heritage. The meeting point will be signposted by the National Park.

L’événement Point rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, en partenariat avec EDF Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65