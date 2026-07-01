Poisson d’avril, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Poisson d’avril Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

Orchestre

Cessons de noyer le poisson : oui, les musiciens classiques ont de l’humour ! Pour le prouver, le facétieux Simon Proust, aux côtés de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, a troqué sa baguette pour une canne à pêche, puisant dans un répertoire fleuve quelques pépites drolatiques et malicieuses. Soyez sans crainte, le programme ne vous sera pas accroché dans le dos, il vous sera d’ailleurs gardé comme une surprise. Mais une chose est sûre, en ce 1er avril : le public sera comme un poisson dans l’eau !



Séance détente : Lors des séances détente, l’Opéra met à disposition des documents présentant les spectacles rédigés en FALC (Facile à lire et à comprendre), pour garantir un accueil adapté à tous.

Autour du concert

Vendredi 2 avril : concert donné en tournée, La Coursive, La Rochelle

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699026-poisson-davril »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-poisson-davril-87601 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-05/logo%20se%CC%81ance%20de%CC%81tente-web.png.webp?itok=mcy8xvFC »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine| Simon Proust Orchestre