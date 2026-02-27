Poitiers l’été Poitiers

Poitiers l’été

1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-03

Poitiers l’été, c’est plus de 50 événements gratuits durant tout l’été, une programmation riche et variée, partout en ville, pour tous les goûts, tous les âges et tous les publics ! .

1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@mairie-poitiers.fr

