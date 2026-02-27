Poitiers l’été Poitiers
Poitiers l’été Poitiers vendredi 3 juillet 2026.
Poitiers l’été
1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-03
Poitiers l’été, c’est plus de 50 événements gratuits durant tout l’été, une programmation riche et variée, partout en ville, pour tous les goûts, tous les âges et tous les publics ! .
1 BIS Rue Léopold-Thézard Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@mairie-poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poitiers l’été
L’événement Poitiers l’été Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers