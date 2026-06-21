Saint-Malo

Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre

Plage de Bon Secours Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Venez embarquer pour une soirée inoubliable à bord de catamarans.

Ambiance conviviale et découverte de la voile pour les jeunes de 11 à 17 ans. Une expérience unique entre amis pour profiter de la mer autrement et créer des souvenirs mémorables.

*Pour les 11/17 ans. Infos et Inscriptions 02 99 81 20 59 / Direction Education Jeunesse .

Plage de Bon Secours Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59

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English :

L’événement Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel