Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Saint-Malo
Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Saint-Malo jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Malo
Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre
Plage de Bon Secours Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Venez embarquer pour une soirée inoubliable à bord de catamarans.
Ambiance conviviale et découverte de la voile pour les jeunes de 11 à 17 ans. Une expérience unique entre amis pour profiter de la mer autrement et créer des souvenirs mémorables.
*Pour les 11/17 ans. Infos et Inscriptions 02 99 81 20 59 / Direction Education Jeunesse .
Plage de Bon Secours Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59
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English :
L’événement Pôle Party Catamaran Cap sur Cézembre Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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