Pôle Party du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
vendredi 25 septembre 2026 · Rue du 329ème Régiment d'Infanterie · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Pôle Party du CEM
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
50 groupes, 3 scènes, 3 jours de musique pour tous les goûts !
50 groupes locaux, répartis sur 3 scènes (dont 2 scènes en plein air), investissent le pôle de répétition et le Tube pour vous présenter et valoriser toute la diversité du pôle à travers tous les styles qui le composent pop, rock, metal, chanson, folk, punk, blues, reggae, hip hop… .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 48 80
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English : Pôle Party du CEM
L’événement Pôle Party du CEM Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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