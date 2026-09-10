Pôle Party du CEM Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Pôle Party du CEM

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

50 groupes, 3 scènes, 3 jours de musique pour tous les goûts !

50 groupes locaux, répartis sur 3 scènes (dont 2 scènes en plein air), investissent le pôle de répétition et le Tube pour vous présenter et valoriser toute la diversité du pôle à travers tous les styles qui le composent pop, rock, metal, chanson, folk, punk, blues, reggae, hip hop… .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 48 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pôle Party du CEM

L’événement Pôle Party du CEM Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie