Police scientifique et cold case ! | Conférence de Benoît de Maillard Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Police scientifique et cold case ! | Conférence de Benoît de Maillard Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 27 juin 2026.
Quand la science relance les enquêtes
Comment les experts de la police scientifique interviennent ils sur les scènes d’infraction ? Comment certaines affaires non résolues peuvent elles être relancées des années plus tard grâce aux progrès scientifiques ?
Conférence animée par Benoît de Maillard, responsable du site police-scientifique.com et président de l’Association d’Aide aux Victimes des Affaires Non Élucidées (AVANE).
Participation gratuite mais nombre de places limitées – Événement sur réservation uniquement via le formulaire :
https://docs.google.com/…/1kiJZ1FD…/edit
Samedi 27 juin | 11h
Adultes et enfants à partir de 12 ans, sur réservation
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Découvrez le rôle essentiel de la police scientifique dans les enquêtes criminelles et comment les avancées scientifiques permettent aujourd’hui de rouvrir des affaires non résolues
Le samedi 27 juin 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
https://docs.google.com/forms/d/1kiJZ1FD-36FAgX3iD2GOvRObTeXacb6bKrycT9pY6qc/viewform?edit_requested=true +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/
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