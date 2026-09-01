Polyphonie vocale avec le Trio Marrane Théâtre de la Reine Blanche Loudun
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre de la Reine Blanche · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Polyphonie vocale avec le Trio Marrane
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 22:30:00
Date(s) :
2026-11-21
“Marrane est un jeune trio a capella qui explore les musiques anciennes du XIIeme au XVIeme siècle, au travers des répertoires sacrés et profanes. Le terme Marrane fait référence au métissage. Chants grégoriens, chants de troubadours, amour courtois et chants traditionnels, la curiosité des 3 interprètes nous fait voyager à travers le temps entre mystique et festif, tissant un lien entre tradition et modernité.
Réservation par SMS .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
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English : Polyphonie vocale avec le Trio Marrane
L’événement Polyphonie vocale avec le Trio Marrane Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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