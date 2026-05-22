Bonnemazon

Polyphonies Cocanha

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST et suivi du spectacle La revanche de Godzilla de la Cie Barbara Reyes à 21H30

Les deux voix singulières de Caroline Dufau et Lila Fraysse puisent dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des archives et les replacent dans le fil de l’oralité. Certaines paroles sont ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire commun à ciel ouvert. Les personnages féminins des chansons se réapproprient leur puissance désirante et l’affirment.

– Durée 1H

– Tout public

– 10 € 5 € réduit (billet unique pour la soirée) .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST, followed by La revanche de Godzilla by Cie Barbara Reyes at 9:30 p.m

The two singular voices of Caroline Dufau and Lila Fraysse draw on the traditional Occitan repertoire, putting archives in motion and placing them in the context of oral tradition. Some lyrics are rewritten, others invented, emanating from a shared open-air imagination. The female characters in the songs reclaim and assert their power of desire.

L’événement Polyphonies Cocanha Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65