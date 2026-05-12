Sylvanès

Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Mze Shina qui signifie soleil intérieur invite à découvrir ce répertoire unique, déclaré chef-d’œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2001. Chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants sacrés, le répertoire de chants géorgiens est vaste et lié à la terre. Il fait écho à cette mémoire collective qui prend ses racines aux sources de toute tradition.

Direction Denise et Craig Schaffer .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)