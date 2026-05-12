Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina Sylvanès
Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina Sylvanès dimanche 23 août 2026.
Sylvanès
Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina
Sylvanès Aveyron
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde
Mze Shina qui signifie soleil intérieur invite à découvrir ce répertoire unique, déclaré chef-d’œuvre du Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2001. Chants de labour, de récolte, de mariage, de guérison, chants sacrés, le répertoire de chants géorgiens est vaste et lié à la terre. Il fait écho à cette mémoire collective qui prend ses racines aux sources de toute tradition.
Direction Denise et Craig Schaffer .
Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20
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English :
As part of the 49th Sacred Music World Music Festival
L’événement Polyphonies traditionnelles de Géorgie par l’Ensemble Mze Shina Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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