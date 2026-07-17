Pomme-frite, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Pomme-frite Vendredi 9 avril 2027, 14h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Accompagnateur Jeune Public : 15€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-09T14:00:00+02:00 – 2027-04-09T14:50:00+02:00

Fin : 2027-04-09T14:00:00+02:00 – 2027-04-09T14:50:00+02:00

Pomme-frite, le vieux chien édenté, est introuvable. Comme les poules Grisette et Blanchette, ou Jason le hamster. Comment leur dire adieu ? Les réponses recueillies par Valérie Mréjen auprès d’enfants de tous âges, qu’on aperçoit en film sur le décor, sont pleines d’imagination et de poésie. Dans un joyeux ping-pong narratif, les trois comédien·nes rejouent avec délices les cérémonies qui leur ont été confiées : chanter, danser, ramasser des cailloux, des fleurs, ou recréer un monde miniature, « comme les Égyptiens ». À moins que ces personnages ne deviennent eux-mêmes ces fantômes d’animaux, se métamorphosant avec quelques accessoires de récup’. Pour sa 4e pièce jeune public également proposée dans le cadre du Projet Kids – la grande colo artistique de Fanny de Chaillé – Valérie Mréjen enchante la parole documentaire enfantine, avec une imagination débridée.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/pomme-frite-09042027-1200 »}]

Quand les enfants racontent les cérémonies d’adieu pour leurs animaux disparus, c’est bien plus inventif et joyeux qu’on ne l’imagine. Valérie Mréjen imagine en trio ces rituels, avec costumes et …