Pontarlier

Pontacup

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Organisé par le CAP Foot.

Le CAP Football organise sa 21ème édition de la Pontacup, tournoi emblématique et désormais incontournable du paysage sportif local. Cette édition rassemblera plus de 1000 joueurs.Grande nouveauté en 2026 l’organisation d’un tournoi 100 % féminin. .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 75 89 pontacup@capontarlierfoot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pontacup

L’événement Pontacup Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS