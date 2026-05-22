Pontacup Pontarlier
Pontacup Pontarlier dimanche 21 juin 2026.
Pontarlier
Pontacup
Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Organisé par le CAP Foot.
Le CAP Football organise sa 21ème édition de la Pontacup, tournoi emblématique et désormais incontournable du paysage sportif local. Cette édition rassemblera plus de 1000 joueurs.Grande nouveauté en 2026 l’organisation d’un tournoi 100 % féminin. .
Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 75 89 pontacup@capontarlierfoot.com
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English : Pontacup
L’événement Pontacup Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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