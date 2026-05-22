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Pontacup Pontarlier

Pontacup Pontarlier dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Stade Paul Robbe

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Pontacup

Stade Paul Robbe Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Organisé par le CAP Foot.
Le CAP Football organise sa 21ème édition de la Pontacup, tournoi emblématique et désormais incontournable du paysage sportif local. Cette édition rassemblera plus de 1000 joueurs.Grande nouveauté en 2026 l’organisation d’un tournoi 100 % féminin.   .

Stade Paul Robbe Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 75 89  pontacup@capontarlierfoot.com

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English : Pontacup

L’événement Pontacup Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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