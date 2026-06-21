Pontarlier

Pontageek Chapter 7

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Organisé par l’association Ponta-Geek.

Pontageek Chapter 7 Quand la Magie rencontre la Légende ! La convention iconique est de retour pour une septième édition qui s’annonce déjà historique. Cette année, nous cassons les codes en réunissant deux univers cultes Disney et Kaamelott. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 14 51 68 pontageek25@gmail.com

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English : Pontageek Chapter 7

L’événement Pontageek Chapter 7 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS