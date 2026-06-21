Pontageek Chapter 7 Pontarlier
Pontageek Chapter 7 Pontarlier samedi 19 septembre 2026.
Pontarlier
Pontageek Chapter 7
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Organisé par l’association Ponta-Geek.
Pontageek Chapter 7 Quand la Magie rencontre la Légende ! La convention iconique est de retour pour une septième édition qui s’annonce déjà historique. Cette année, nous cassons les codes en réunissant deux univers cultes Disney et Kaamelott. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 14 51 68 pontageek25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pontageek Chapter 7
L’événement Pontageek Chapter 7 Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Fête de la musique Pontarlier 21 juin 2026
- Audition flûte Auditorium P. Martin Conservatoire Pontarlier 23 juin 2026
- Ponta’beach 2026 Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier 24 juin 2026
- Un soir, une œuvre La mort du Colonel Achilli de Robert Bouroult Pontarlier 24 juin 2026