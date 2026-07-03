Pony Pony Run Run au Trianon Le Trianon Paris
vendredi 19 mars 2027 · Le Trianon · Paris
Informations pratiques
Groupe majeur des années 2010, ils ont signé avec Hey You un tube générationnel, hymne pop électrisant devenu culte et véritable bande-son d’une époque.
Après dix ans d’absence, Pony Pony Run Run revient avec une énergie folle. Plus qu’un simple comeback, le groupe ouvre un nouveau chapitre : nouveaux titres, hits emblématiques et un tout nouveau show au final explosif, pensé pour rallumer les foules.
Pony Pony Run Run retrouve la route des salles et festivals dès cet automne, pour une tournée fleuve qui n’a qu’un seul objectif : faire danser les foules, avec l’un des retours les plus attendus de la pop française.
Pony Pony Run Run signe aujourd’hui un retour aussi inattendu que furieusement excitant.
Le vendredi 19 mars 2027
de 19h30 à 22h30
payant
30 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-19T20:30:00+01:00
fin : 2027-03-19T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-03-19T19:30:00+02:00_2027-03-19T22:30:00+02:00
Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris
https://shotgun.live/fr/events/pony-pony-run-run-au-trianon
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