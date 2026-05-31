Pony Pony Run Run + Elephanz, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Pony Pony Run Run + Elephanz Jeudi 24 septembre, 20h30 La CLEF Yvelines

21 à 25€ (préventes) / 21€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:30:00+02:00

Groupe majeur des années 2010, couronné par une Victoire de la Musique, Pony Pony Run Run signe un retour aussi inattendu que furieusement excitant. Ils ont signé avec « Hey You » un tube générationnel, hymne pop électrisant devenu culte et véritable bande-son d’une époque. Après 10 ans d’absence, le combo revient avec une énergie folle (cf. leur répertoire à la croisée de MGMT, ABBA et Phoenix). Plus qu’un simple comeback, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre avec des hits emblématiques, des nouvelles compos et un show qui s’annonce aussi explosif et dansant !

Linktr.ee

https://youtu.be/dDgR7J9Kd-8

Lauréats du premier tremplin Chorus, invités dès 2009 aux Transmusicales de Rennes suivis des plus grands festivals français et internationaux, Elephanz est devenu un incontournable de l’électro pop au même titre que Pony Pony Run Run, avec qui ils partageront le plateau. Leurs titres sont de petites musicales avec de puissantes lignes mélodiques et un savant mélange des 2 voix, le tout au service d’une pop synthétique, racée et maitrisée aux accents 60’s.

Tous les liens

https://youtu.be/N4DlImTm1YU

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du festival Saint-Germain en Live 2026. Découvrez toute la programmation et prenez vos places ici : www.saintgermainenlive.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://linktr.ee/ponyponyrunrun?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnnyya78B3eh_INTK-w_M-wS7GmA8a5IbqukG32fZvdXk916XEAud9YFDxpVs_aem_1MKIOWFwAga20THZOxUeNQ »}, {« data »: {« author »: « 3emebureau », « cache_age »: 86400, « description »: « http://www.facebook.com/ponyponyrunrunnhttp://www.twitter.com/ponyponyrunrunnhttp://www.myspace.com/ponyponyrunrunnhttp://www.ponyponyrunrun.netnnhttp://twitter.com/3emebureaunhttp://www.myspace.com/3emebureau », « type »: « video », « title »: « Pony Pony Run Run – Hey You (live Printemps de Bourges 2010) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dDgR7J9Kd-8/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dDgR7J9Kd-8 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCcrlvw_G-JoExXiSbXe3M7g », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/dDgR7J9Kd-8 »}, {« link »: « https://beacons.ai/elephanz?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnVO884NbEwTRb50EvD1vBflnoYP90jHj3KuUf1tNSuDZinjwTJKNOrC3kU0s_aem_61YQFOykuTXrjc2iRVgaeQ »}, {« data »: {« author »: « ELEPHANZ », « cache_age »: 86400, « description »: « ELEPHANZ – Maryland [Official video]nnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene du2019ELEPHANZ et activez les notifications (ud83dudd14) : https://www.youtube.com/channel/UCYCEUWr_zWYFsKm_mTQkqignnnRetrouvez le groupe en concert le 12 octobre 2024 u00e0 la Cigale (Paris) :nud83dudc49 http://www.lacigale.fr/spectacle/elephanznEt dans toute la France:nud83dudc49 https://bnds.us/9as60rnnCommandez le vinyle du 3e album « Rien de personnel » (sorti le 20 octobre 2023) : https://www.diggersfactory.com/fr/vin…nnTout le merchandising c’est sur Bandcamp ud83dudc49nhttps://elephanz.bandcamp.com/album/r…nnSuivez l’actualitu00e9 du groupe sur:nu25aa Facebook : / elephanz nu25aa Instagram : / elephanzmusic nu25aa Tik Tok : / elephanzoff nnnParoles & musique : Jonathan & Maxime VerleysennProduction : ELEPHANZ, Pierrick Devin & Lionnel BuzacnMaster : Chab MasteringnMgmt : Sorya LumnnnRu00e9alisateur: Romain Daudet-JahannProduction: Elsa Philippe @ HekonnDirecteur de la photographie: Thomas RamesnChef u00e9lectro: Gabriel BeaumelounChef du00e9co/ accessoiriste: Nicolas BrosseaunStyliste: Morgan LevynChef coiffeur/maquilleur: Helena HenrionnPlans Eugu00e9nie – DOP : Arthur BourdaudnnMonteur: Maxime Pozzi-GarcianEtalonneur: Florian MartinynnActrices:nLu00e9a AndersonnCharlu00e8ne PerillatnLorna DoumbenAdu00e9lau00efde de Font-Ru00e9aulxnCelia Darty », « type »: « video », « title »: « ELEPHANZ – Maryland [Official video] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/N4DlImTm1YU/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=N4DlImTm1YU », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYCEUWr_zWYFsKm_mTQkqig », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/N4DlImTm1YU »}, {« link »: « http://www.saintgermainenlive.fr »}]

Bonne nouvelle pour les amateurs de pop lumineuse et de beats irrésistibles : Pony Pony Run Run signe son grand retour en live ! En ouverture, les chansons d’Elephanz aussi élégantes qu’addictives ! La CLEF La CLEF 78

© Tous droits réservés