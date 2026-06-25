« Pool Party » à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS
« Pool Party » à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS jeudi 25 juin 2026.
Marine Colard investit les piscines municipales pour une Pool Party contemporaine, où danseurs et danseuses, chanteurs et chanteuses, performeurs et performeuses investissent la piscine et ses recoins. Avec ce spectacle, c’est une métamorphose collective qui s’opère : on y rencontrera nageuses, sirènes, tritons et autres créatures nautiques envoûtantes et étranges. Au long d’un parcours de bouffonneries et de rêveries hydrophiles, on vous mène droit dans le petit bain pour un bal aquatique final qui met tout le monde à l’eau !
- 19h30 et 19h45 : Spectacles
- 20h20 : Bal aquatique et DJ Set
Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tenue de bain obligatoire
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ, le Théâtre 13 et Petite Foule Production vous proposent le spectacle « Pool Party » à la piscine de la Butte-aux-Cailles !
Le jeudi 25 juin 2026
de 19h30 à 23h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tenue de bain obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T19:30:00+02:00_2026-06-25T23:30:00+02:00
Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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