Informations pratiques

Nogent

Pool Party à Nogent

Piscine municipale Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Tout public

La Ville de Nogent organise une Pool Party gratuite à la piscine municipale le vendredi 28 août 2026, de 19h à 21h !

Au programme ambiance musicale, restauration sur place et une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.

Ne manquez pas cet événement festif pour clôturer l’été en beauté ! .

Piscine municipale Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@nogent52.fr

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English :

L’événement Pool Party à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Epernay en Champagne