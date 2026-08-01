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Pool Party à Nogent Nogent

vendredi 28 août 2026 · Nogent

Pool Party à Nogent Nogent

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Piscine municipale
Ville
52800 Nogent
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Pool Party à Nogent

Piscine municipale Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Tout public
La Ville de Nogent organise une Pool Party gratuite à la piscine municipale le vendredi 28 août 2026, de 19h à 21h !

Au programme ambiance musicale, restauration sur place et une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.
Ne manquez pas cet événement festif pour clôturer l’été en beauté !   .

Piscine municipale Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77  mairie@nogent52.fr

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English :

L’événement Pool Party à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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