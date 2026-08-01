Pool Party à Nogent Nogent
vendredi 28 août 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Pool Party à Nogent
Piscine municipale Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Tout public
La Ville de Nogent organise une Pool Party gratuite à la piscine municipale le vendredi 28 août 2026, de 19h à 21h !
Au programme ambiance musicale, restauration sur place et une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis.
Ne manquez pas cet événement festif pour clôturer l’été en beauté ! .
Piscine municipale Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@nogent52.fr
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English :
L’événement Pool Party à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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