Pool party au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre
lundi 20 juillet 2026 · Camping Les Roussilles · Saint-Sylvestre
Informations pratiques
Saint-Sylvestre
Pool party au camping des Roussilles
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Participez à la Pool Party du Camping des Roussilles ! Envie de vous rafraîchir dans une ambiance conviviale ? Rejoignez nous au Camping des Roussilles pour une Pool Party placée sous le signe de la bonne humeur ! Un moment festif à partager en famille ou entre amis. N’oubliez pas votre maillot de bain et votre bonne humeur. On vous attend nombreux pour profiter d’un après-midi placé sous le soleil et la convivialité ! .
Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl
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English : Pool party au camping des Roussilles
L’événement Pool party au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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