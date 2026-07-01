Pool party au camping des Roussilles Camping Les Roussilles Saint-Sylvestre

Informations pratiques

Saint-Sylvestre

Pool party au camping des Roussilles

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Participez à la Pool Party du Camping des Roussilles ! Envie de vous rafraîchir dans une ambiance conviviale ? Rejoignez nous au Camping des Roussilles pour une Pool Party placée sous le signe de la bonne humeur ! Un moment festif à partager en famille ou entre amis. N’oubliez pas votre maillot de bain et votre bonne humeur. On vous attend nombreux pour profiter d’un après-midi placé sous le soleil et la convivialité ! .

Camping Les Roussilles 2 Les Roussilles Saint-Sylvestre 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 47 55 49 info@lesroussilles.nl

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English : Pool party au camping des Roussilles

L’événement Pool party au camping des Roussilles Saint-Sylvestre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin