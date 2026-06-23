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Pool Party Hôtel de Paris Poligny

Pool Party Hôtel de Paris Poligny dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Hôtel de Paris
Adresse
7 Rue Travot
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Pool Party

Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

DJ Set, Piscine, Restauration sur place, Bar

Brunch gourmand, une formule idéale pour partager un moment en famille ou entre amis avant de profiter de la piscine et de l’ambiance musicale.
Pas envie de bruncher ? Sans souci ! Vous pouvez aussi venir boire un verre, savourer l’ambiance musicale et vous détendre au bord de la piscine .
Sortez les maillots de bain, apportez vos plus belles bouées et laissez-vous porter par l’ambiance estivale !   .

Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 81 50 03  hoteldeparis.poligny@gmail.com

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English : Pool Party

L’événement Pool Party Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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