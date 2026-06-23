Pool Party Hôtel de Paris Poligny

Poligny

Pool Party

Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

DJ Set, Piscine, Restauration sur place, Bar

Brunch gourmand, une formule idéale pour partager un moment en famille ou entre amis avant de profiter de la piscine et de l’ambiance musicale.

Pas envie de bruncher ? Sans souci ! Vous pouvez aussi venir boire un verre, savourer l’ambiance musicale et vous détendre au bord de la piscine .

Sortez les maillots de bain, apportez vos plus belles bouées et laissez-vous porter par l’ambiance estivale ! .

Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 81 50 03 hoteldeparis.poligny@gmail.com

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English : Pool Party

L’événement Pool Party Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)