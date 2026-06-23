Pool Party Hôtel de Paris Poligny
Pool Party Hôtel de Paris Poligny dimanche 12 juillet 2026.
Poligny
Pool Party
Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
DJ Set, Piscine, Restauration sur place, Bar
Brunch gourmand, une formule idéale pour partager un moment en famille ou entre amis avant de profiter de la piscine et de l’ambiance musicale.
Pas envie de bruncher ? Sans souci ! Vous pouvez aussi venir boire un verre, savourer l’ambiance musicale et vous détendre au bord de la piscine .
Sortez les maillots de bain, apportez vos plus belles bouées et laissez-vous porter par l’ambiance estivale ! .
Hôtel de Paris 7 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 81 50 03 hoteldeparis.poligny@gmail.com
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English : Pool Party
L’événement Pool Party Poligny a été mis à jour le 2026-06-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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