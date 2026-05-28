Pop-up de l’atelier AKOSHA SOR Paris
Pop-up de l’atelier AKOSHA SOR Paris samedi 6 juin 2026.
Atelier AKOCHA est une marque naissante basée sur l’upcycling, car rien ne se perd & tout ce transforme. Découvrez des oeuvres uniques, colorées et vivantes !
L’atelier AKOSHA fait son pop-up autour du stylisme upcyclé !
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
SOR 3, rue des Tourelles 75020 Paris
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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