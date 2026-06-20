Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais, Musée archéologique de la Porte du Croux, Nevers

Informations pratiques

Porte du Croux – Musée archéologique du Nivernais 19 et 20 septembre Musée archéologique de la Porte du Croux Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé dans un monument emblématique de la ville, la Porte du Croux, le musée archéologique présente des collections de la Préhistoire à l’ère moderne, témoins des découvertes archéologiques réalisées dans la Nièvre depuis le XIXe siècle. Géré par la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, le musée continue de se renouveler, tout en préservant l’ambiance de cabinet de collectionneur qui fait son charme.

Musée archéologique de la Porte du Croux Rue de la Porte du Croux, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386591785 https://www.nevers.fr/vivre-a-nevers/culture/les-musees/le-musee-archeologique-du-nivernais-porte-du-croux Ancienne tour-porte à pont-levis et mâchicoulis (fin du XIVe siècle). Ouvert au public en juin, juillet et août et pour le week-end des Journées européennes du patrimoine

Installé dans un monument emblématique de la ville, la Porte du Croux, le musée archéologique présente des collections de la Préhistoire à l’ère moderne, témoins des découvertes archéologiques dans…

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